У бывшей российской теннисистки Анны Курниковой родился третий ребенок от испанского певца Энрике Иглесиаса.

Лишь в январе впервые появились слухи о том, что звездная пара ожидает пополнения в семействе, и вчера, 10 февраля, брат артиста Хулио Иглесиас подтвердил, что ребенок уже появился на свет. «Стану ли я дядей? Я уже дядя. Родился ли ребенок? Да», – цитирует Хулио Daily Mail со ссылкой на Hola.

Пара уже воспитывает двоих детей-близнецов – дочь Люси и сына Николаса.

Курникова – двукратная чемпионка турниров «Большого шлема» в парном разряде, она завершила карьеру в 2003 году.

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