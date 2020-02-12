Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников завязал беседу с журналистом ESPN Дарреном Кейхиллом и оценил перспективы первого номера России Даниила Медведева.

– Основываясь на стартовых пяти неделях, кого вы видите в топ-10 рейтинга АТР по итогам года?

– Ну, поехали: Джокович, Надаль, Тим, Федерер, Зверев, Медведев, Рублев, Циципас, Вавринка, Раонич.

– Медведев не повторит результаты прошлого лета в этом году. И я не думаю, что он наберет много очков на грунте, поэтому максимум – топ-15. Надеюсь, что ошибаюсь.

Во второй половине сезона-2019 Медведев сыграл в финале 6 турниров подряд, включая три «Мастерса» и US Open. Он выиграл титулы в Цинциннати, Шанхае и Санкт-Петербурге.

Даниил занимает пятое место в рейтинге АТР.

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