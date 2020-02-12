Американская теннисистка Серена Уильямс заключила контракт с производителем дезодоранта «Secret».

Спортсменка станет лицом рекламной компании косметического средства, но этим их сотрудничество не ограничится – вместе они будут продвигать гендерное равноправие в теннисе. Серена совместно с брендом проведет исследование о гендерном неравенстве, чтобы выяснить, как гендерные предрассудки влияют на спортсменов – начиная со школьного спорта и заканчивая профессиональными турнирами. Бренд пожертвует миллион долларов организациям, занимающимся этими проблемами.

«Бренд давно борется за женские права. Это то, чем и я занимаюсь. Я борюсь за равенство, и я высказываюсь о гендерной предвзятости. Для меня имеет смысл присоединиться к «Secret» именно в таком качестве», – приводит слова Уильямс WWD.

Серена – 23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема».

Она занимает девятое место в текущем рейтинге WTA.

Оскорблял журналистов и детей, сбил тренера. Синдром Аспергера сделал первую ракетку мира злодеем

Подписывайся на Eurosport.ru в твиттере