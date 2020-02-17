ATP и WTA опубликовали новые рейтинги теннисистов и теннисисток.

В первой десятке мужского чарта без изменений. Даниил Медведев остался пятой ракеткой планеты и уступил только Джоковичу, Надалю, Федереру и Тиму.

Андрей Рублев, который на прошлой неделе добрался до четвертьфинала турнира в Роттердаме, поднялся с 15-го на 14-е место. Карен Хачанов остался на 17-й позиции. Самый крупный взлет удался победителю турнира в Нью-Йорке Кайлу Эдмунду – его рейтинг вырос на 17 мест и достиг 45-й строчки.

Рейтинг АТР, версия от 17 февраля:

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 9720 очков

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130

4 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3885

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2600

14 (15). Андрей Рублев (Россия) – 2219

17 (17). Карен Хачанов (Россия) – 2040

34 (45). Каспер Рууд (Норвегия) – 1313

45 (62). Кайл Эдмунд (Великобритания) – 1085

112 (111). Евгений Донской (Россия) – 503

174 (231). Роман Сафиуллин – 284.

В женском рейтинге больше изменений. Топ-3 (Эшли Барти, Симона Халеп, Каролина Плишкова) остался прежним. Белинда Бенчич поднялась с пятого места на четвертое, Бьянка Андрееску взлетела на одну строчку до пятой позиции, украинка Элина Свитолина рухнула с четвертой строчки на шестую.

Полуфиналистка St Petersburg Ladies Trophy Екатерина Александрова улучшила положение и с 28-го места переместилась на 25-е. Анастасия Павлюченкова поднялась на две позиции и теперь 31-я ракетка мира, Вероника Кудерметова опустилась на 38-ю строчку.

Рейтинг WTA, версия от 17 февраля:

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8367

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 5796

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5290

4 (5). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4720

5 (6). Бьянка Андрееску (Канада) – 4665

6 (4). Элина Свитолина (Украина) – 4650

7 (7) София Кенин (США) – 4495

8 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335

9 (9). Серена Уильямс (США) – 3915

10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3626

25 (28). Екатерина Александрова (Россия) – 1825

31 (33). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1486

39 (38). Вероника Кудерметова (Россия) – 1353

46 (49). Светлана Кузнецова (Россия) – 1178

61 (54). Анна Блинкова (Россия) – 984

71 (71). Дарья Касаткина (Россия) – 850

81 (101). Анастасия Потапова (Россия) – 763.

На этой неделе ATP проведет турниры в Марселе, Делрей-Бич и Рио-де-Жанейро.

У девушек состоятся соревнования в Дубае.

Немного о влиянии отношений: Монфис второй раз подряд сыграет за титул, у Свитолиной – 0 полуфиналов

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