Лео Борг, сын 11-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Бьорна Борга, дебютирует в профессиональном теннисе.

Во вторник, 18 февраля, 16-летний швед начнет выступление на «Челленджере» в Бергамо (Италия). Его соперник – теннисист из Тайваня Цзэн Чжуньсинь, 301-я ракетка мира. У Борга-младшего нет рейтинга, в юниорском он стоит на 98-м месте.

В конце 2019 года Лео победил на юниорском турнире в Израиле, в январе дошел до полуфинала юниорских соревнований в Коста-Рике.

Бьорн Борг – экс-первая ракетка мира, шестикратный победитель «Ролан Гаррос» и пятикратный чемпион Уимблдона. На момент окончания карьеры швед был рекордсменом Открытой эры по «Шлемам» (11).

В 1979 году Борг стал первым теннисистом, заработавшим миллион долларов за один сезон.

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