Первая ракетка мира Новак Джокович высказался по поводу правильной и неправильной поддержки теннисистов на стадионе.

«Много всего было написано о том, как меня не любят. Не нравится говорить о себе, но по личным ощущениям у меня полно поддержки и симпатии. Когда я играю с Федерером и Надалем, толпа поддерживает их. Но это не значит, что меня ненавидят и мне следует настроить всех сербов против целого мира.

Мне не нравится тезис «Сербия против всех». И даже если людям не нравлюсь я, почему мне нужно подливать масло в огонь? Не хочу привлекать к этому внимание, не хочу испытывать негативные эмоции, думать о ненависти, гневе и т.д.

Иногда отвлекаюсь и выплескиваю негатив на зрителей, судью на вышке, ветер и т.д. Признаю и не горжусь этим, но я всего лишь человек, который совершает ошибки и пытается стать лучше каждый день.

Если тратить энергию на то, что мне не нравится, подобные истории будут только нарастать. А зачем мне это нужно? Конечно, всегда хочется, чтобы люди поддерживали тебя. Но я не хочу этого негатива. Это не те цветы, которые бы я хотел видеть в собственном саду», – заявил Джокович. Его процитировал журналист сербского телеканала SportKlub Саша Ожмо.

На старте 2020 года 32-летний сербский теннисист уже выиграл открытый чемпионат Австралии.

Джокович занимает третье место в истории по победам на турнирах «Большого шлема». Он уступает только Роджеру Федереру и Рафаэлю Надалю.

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