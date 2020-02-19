Отец Новака Джоковича Срджан во второй раз за месяц дал боевое интервью.

«Новака любят везде, кроме англо-саксонских стран. Они изобрели этот спорт, а потом пришел парень из маленькой бедной страны и показал, что теннис – не только их спорт, что теннис принадлежит всему миру. Безусловно, [наша семья устала от двойных стандартов]. Но с другой стороны, Новак популярен в Китае, Японии, Индии, России, Южной Америке.

Когда Новак проигрывает, он подходит к сопернику, обнимает его и говорит: «Браво, ты был лучше меня». И ни разу ему не дали награду фэйр-плей. Ее постоянно вручают Федереру. Достаточно поглядеть, как он себя ведет после поражений и как ведет себя Новак.

Федерер – великий теннисист, но о его человеческих качествах такого не скажешь. Он завидует Новаку с самого момента его появления, потому что знает: Новак лучше, он превзойдет его», – сказал Срджан сербскому изданию Novosti.

Ранее Джокович-старший дал крайне неоднозначное интервью после победы сына на Australian Open.

Приз имени Стефана Эдберга за спортивное поведение вручается с 1977 года. С 2004-го его получали только Роджер Федерер (13 раз) и Рафаэль Надаль (3).

Джокович: «Когда играю с Федерером и Надалем, толпа за них. Но это не значит, что меня ненавидят»

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