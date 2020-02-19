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Отец Джоковича: «Федерер велик как теннисист, но не как человек. Он завидует Новаку»
Новак выступает против лозунга «Сербия против всех», но Срджан подрывает старания сына.
Отец Новака Джоковича Срджан во второй раз за месяц дал боевое интервью.
«Новака любят везде, кроме англо-саксонских стран. Они изобрели этот спорт, а потом пришел парень из маленькой бедной страны и показал, что теннис – не только их спорт, что теннис принадлежит всему миру. Безусловно, [наша семья устала от двойных стандартов]. Но с другой стороны, Новак популярен в Китае, Японии, Индии, России, Южной Америке.
Когда Новак проигрывает, он подходит к сопернику, обнимает его и говорит: «Браво, ты был лучше меня». И ни разу ему не дали награду фэйр-плей. Ее постоянно вручают Федереру. Достаточно поглядеть, как он себя ведет после поражений и как ведет себя Новак.
Федерер – великий теннисист, но о его человеческих качествах такого не скажешь. Он завидует Новаку с самого момента его появления, потому что знает: Новак лучше, он превзойдет его», – сказал Срджан сербскому изданию Novosti.
- Ранее Джокович-старший дал крайне неоднозначное интервью после победы сына на Australian Open.
- Приз имени Стефана Эдберга за спортивное поведение вручается с 1977 года. С 2004-го его получали только Роджер Федерер (13 раз) и Рафаэль Надаль (3).
Джокович: «Когда играю с Федерером и Надалем, толпа за них. Но это не значит, что меня ненавидят»