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Федерер потеряет 3180 очков из-за пропуска ближайших турниров и «Ролан Гаррос»
Еще 1700 баллов швейцарец должен защитить в Галле и Уимблдоне.
20 февраля Роджер Федерер официально объявил, что не вернется на корт до старта травяного сезона из-за проблем с коленом.
Это означает, что к июню швейцарец потеряет 3180 очков в зачете мирового рейтинга: он не защитит титулы в Дубае и Майами, финал Индиан-Уэллс, четвертьфиналы Рима и Мадрида и полуфинал «Ролан Гаррос».
Травяной сезон Роджер начнет с 3950 баллами, и ему предстоит защита титула в Галле и финала Уимблдона: 1700 очков.
- В 2020-м Федерер выступил только на Открытом чемпионате Австралии, где проиграл в полуфинале будущему чемпиону Новаку Джоковичу.
- Швейцарец – победитель 20 турниров «Большого шлема» (рекорд), обладатель 103 титулов АТР. Рекорд принадлежит Джимми Коннорсу – 109.