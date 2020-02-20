20 февраля Роджер Федерер официально объявил, что не вернется на корт до старта травяного сезона из-за проблем с коленом.

Это означает, что к июню швейцарец потеряет 3180 очков в зачете мирового рейтинга: он не защитит титулы в Дубае и Майами, финал Индиан-Уэллс, четвертьфиналы Рима и Мадрида и полуфинал «Ролан Гаррос».

Травяной сезон Роджер начнет с 3950 баллами, и ему предстоит защита титула в Галле и финала Уимблдона: 1700 очков.

В 2020-м Федерер выступил только на Открытом чемпионате Австралии, где проиграл в полуфинале будущему чемпиону Новаку Джоковичу.

Швейцарец – победитель 20 турниров «Большого шлема» (рекорд), обладатель 103 титулов АТР. Рекорд принадлежит Джимми Коннорсу – 109.

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