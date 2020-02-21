Международная федерация тенниса (ITF) выложила статистику допинг-тестов, взятых в 2019 году. Всего было сделано 7773 исследования: 4310 в ATP-туре, 3463 – в WTA-туре.

Чаще других проверяли Хён Чона и Викторию Кужмову: у них взяли по 34 допинг-теста. 31 раз тестировали Ян-Леннарда Штруффа, 30 – Юлию Гергес.

В топ-10 проверки чаще всего приходят к Рафаэлю Надалю и Роджеру Федереру (по 29), Даниил Медведев сдавал образцы 18 раз. В десятке WTA чаще других тестировали Эшли Барти и Элину Свитолину, сдавших по 29 допинг-проб. Меньше всех – Серену Уильямс – к ней пришли всего 11 раз. С полным списком можно ознакомиться здесь.

Надаль и Федерер – вторая и третья ракетки мира, Медведев занимает пятое место.

В WTA-туре первое место у Барти, Свитолина – шестая, Серена – девятая.

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