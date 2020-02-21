Первая ракетка мира Новак Джокович пошутил над тренером Гораном Иванишевичем, когда они летели в самолете.

32-летний теннисист усердно пытался разбудить спящего Иванишевича, но это долго не удавалось. Тренер выложил видео в инстаграм и написал: «Не знаю как вы, ребята, но я называю это травлей. Как вы думаете, Джокович заслужил хорошей мести? Все предложения приветствуются».

Конечно же, послание сопровождается смайлами – легенды не рассорились.

Джокович вышел на первое место рейтинга ATP после победы на Australian Open.

Иванишевич работает в команде Джоковича с июня 2019 года.

Джокович: «Когда играю с Федерером и Надалем, толпа за них. Но это не значит, что меня ненавидят»

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