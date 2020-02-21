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Джокович подшутил над спящим Иванишевичем, тот назвал это травлей

Джокович подшутил над спящим Иванишевичем, тот назвал это травлей
Eurosport

43 мин. назад

Намечается дружеская перепалка.

Первая ракетка мира Новак Джокович пошутил над тренером Гораном Иванишевичем, когда они летели в самолете.

32-летний теннисист усердно пытался разбудить спящего Иванишевича, но это долго не удавалось. Тренер выложил видео в инстаграм и написал: «Не знаю как вы, ребята, но я называю это травлей. Как вы думаете, Джокович заслужил хорошей мести? Все предложения приветствуются».

Конечно же, послание сопровождается смайлами – легенды не рассорились.

  • Джокович вышел на первое место рейтинга ATP после победы на Australian Open.
  • Иванишевич работает в команде Джоковича с июня 2019 года.

Джокович: «Когда играю с Федерером и Надалем, толпа за них. Но это не значит, что меня ненавидят»

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