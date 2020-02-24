ATP и WTA объявили обновленные рейтинги от 24 февраля 2020 года.

Мужская десятка осталась прежней: в топ-3 – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Роджер Федерер. Позиции российских теннисистов также не изменились: Даниил Медведев занимает пятое место, Андрей Рублев – 14-е, Карен Хачанов – 17-е. Ознакомиться с полным списком можно здесь.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 9720.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9395.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 7130.

4 (4). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3885.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

…

14 (14). Андрей Рублев (Россия) — 2219...

17 (17). Карен Хачанов (Россия) — 2040...

Андрей Рублев, Australian Open 2020Getty Images

В женской топ-10 произошли изменения. Белинда Бенчич опустилась с четвертого места на девятое, а на четвертую строчку поднялась не игравшая в 2020 году из-за травмы колена Бьянка Андрееску. София Кенин разменяла седьмое место на пятое, Кики Бертенс – восьмое на шестое, Серена Уильямс – девятое на восьмое. В рейтинге потеряла Элина Свитолина, которая была шестой, а стала седьмой.

Первая ракетка России Екатерина Александрова опустилась с 25-го места на 26-е, Анастасия Павлюченкова вошла в топ-30. Также в первой сотне находятся Вероника Кудерметова, Светлана Кузнецова, Анна Блинкова, Дарья Касаткина и Анастасия Потапова. Полный рейтинг – здесь.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8367.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5200.

4 (5). Бьянка Андрееску (Канада) — 4665.

5 (7). Софья Кенин (США) — 4490.

6 (8). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

7 (6). Элина Свитолина (Украина) — 4301.

8 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.

9 (4). Белинда Бенчич (Швейцария) — 3875.

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625.

…

26 (25). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

30 (31). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540...

38 (39). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...

46 (46). Светлана Кузнецова (Россия) — 1178...

59 (61). Анна Блинкова (Россия) — 969...

73 (71). Дарья Касаткина (Россия) — 803...

97 (81). Анастасия Потапова (Россия) — 666.

ATP на этой неделе проведет турниры в Дубае, Акапулько и Сантьяго.

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