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⚡️⚡️ Шарапова завершила карьеру

⚡️⚡️ Шарапова завершила карьеру
Eurosport

10 мин. назадОбновлено 5 мин. назад

Великая русская теннисистка завязала со спортом в 32 года.

26 февраля на сайте Vanity Fair появились слова Марии Шараповой о завершении карьеры.

«Пожалуйста, прости меня, теннис! Я прощаюсь», – заявила Мария.

  • 32-летняя Шарапова выиграла Australian Open (2004), US Open (2006), «Ролан Гаррос» (2012, 2014) и «Уимблдон» (2006).
  • В данный момент Мария занимает 145-ю строчку в рейтинге WTA.
  • В 2016-м Шарапова призналась в употреблении допинга и была дисквалифицирована на 15 месяцев.
  • Мария пропустила ряд последних турниров из-за травм.
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