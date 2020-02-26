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⚡️⚡️ Шарапова завершила карьеру
Великая русская теннисистка завязала со спортом в 32 года.
26 февраля на сайте Vanity Fair появились слова Марии Шараповой о завершении карьеры.
«Пожалуйста, прости меня, теннис! Я прощаюсь», – заявила Мария.
- 32-летняя Шарапова выиграла Australian Open (2004), US Open (2006), «Ролан Гаррос» (2012, 2014) и «Уимблдон» (2006).
- В данный момент Мария занимает 145-ю строчку в рейтинге WTA.
- В 2016-м Шарапова призналась в употреблении допинга и была дисквалифицирована на 15 месяцев.
- Мария пропустила ряд последних турниров из-за травм.