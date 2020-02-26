Русская теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Она написала большое эссе для Vanity Fair. Eurosport.ru публикует полный перевод ее текста на русский язык.

Как оставить за спиной всю жизнь, которую только знала? Как уйти с кортов, на которых ты тренировалась еще маленькой девочкой? Покинуть игру, которую любишь? Которая подарила невысказанные слезы и неописуемую радость? Спорт, где ты нашла семью вместе с фанатами, поддерживавших тебя более 28 лет?

Я в этом новичок, поэтому простите меня. Теннис, я говорю тебе «прощай».

Прежде чем доберемся до конца истории, давайте поговорим о ее начале. Впервые помню, как увидела теннисный корт, – папа играл на нем. Мне было четыре года в Сочи, Россия – я была такой маленькой, что коротенькие ножки свисали со скамейки, на которой сидела. Такой маленькой, что ракетка, которую потом взяла, была больше в два раза.

Когда мне было шесть, я облетела планету ради визита во Флориду с отцом. Земля тогда казалась гигантской. Самолет, аэропорт, широкие просторы Америки – все выглядело гигантским, какой была и жертва моих родителей.

Когда я начала играть, девочки по ту сторону сетки всегда были старше, выше и сильнее. Теннисные звезды, за которыми я наблюдала по телевизору, казались недосягаемыми. Но шаг за шагом, с каждым днем тренировок на корте, этот почти мифический мир становился все более и более реальным.

Первые корты, на которых я выступала, были бетонными, неровными, с выцветшими линиями. Со временем они превратились в тусклый грунт и самые ухоженные травяные поля, на которые я когда-либо выходила. Но никогда в самых смелых мечтах и думать не смела, что выиграю самые важные матчи в этом виде спорта и на всех этих покрытиях.

Уимблдон не выглядел хорошей площадкой для старта. Я была наивной 17-летней девочкой, до сих пор собиравшей марки и не понимавшей значимость победы, пока не стала старше. Рада, что тогда не понимала этого.

Мария Шарапова Уимблдон 2004Getty Images

Хотя я никогда не чувствовала преимущества над другими теннисистками. Ощущала себя, как на краю пропасти, поэтому возвращалась на корт раз за разом, чтобы понять, как карабкаться вверх.

US Open показал мне, как справляться с отвлекающими факторами и ожиданиями. Если не выдерживаете шума Нью-Йорка – ну, аэропорт по соседству. Dosvidanya.

Открытый чемпионат Австралии привел меня в место, которое ранее никогда не было частью меня – в ту чрезвычайную уверенность, которую некоторые называют «находиться в зоне». Не могу объяснить, но это было отличное место.

Грунт на «Ролан Гаррос» обнажил практически все мои слабости – для начала, неумение скользить по корту – и заставил меня их преодолеть. Дважды. Это так круто.

Мария Шарапова Ролан Гаррос 2014Getty Images

Эти корты раскрыли мою истинную сущность. За фотосессиями и красивыми теннисными платьями они показали мои несовершенства – каждую морщинку, каждую каплю пота. Проверили мой характер, волю, способность направлять мои природные эмоции туда, где бы работали на меня, а не против. Между линиями мои уязвимые места чувствовали себя в безопасности. Насколько мне повезло, что еще в детстве нашла площадку, где бы ощущала себя так уязвимо и одновременно так комфортно?

Одним из секретов успеха было то, что я никогда не оглядывалась назад и не смотрела вперед. Верила, что если работать и работать, то вытащу себя на невероятную высоту. Но в теннисе нет никакого мастерства – ты просто прислушиваешься к требованиям корта в попытке успокоить непрекращающиеся мысли в глубине души:

– Ты сделала достаточно – и даже больше, – чтобы приготовиться к следующему сопернику?

– Пропустила несколько дней – тело потеряло нужные кондиции.

– Тот лишний кусок пиццы? Лучше усерднее потренируюсь на утреннем занятии.

Я слушала внутренний голос внимательно, предвосхищала его приливы и отливы. И когда подошли последние сигналы, то тоже с готовностью их приняла.

Один из них был в августе 2019-го, на Открытом чемпионате США. За 30 минут до матча, пока никто не видел, мне фиксировали плечо перед игрой. В травмах плеча для меня уже нет ничего нового – с годами мои сухожилия износились, как нити. С 2008 года мне сделали кучу операций (последнюю в прошлом году), я провела месяцы и месяцы на восстановлении. Обычный выход на корт казался окончательной победой, хотя, конечно, это должен был быть первый шаг на пути к ней. Говорю об этом не для того, чтобы вызвать жалость, а чтобы описать новую реальность – мое тело превратилось в отвлекающий фактор.

На протяжении всей карьеры вопрос «Стоило ли оно того?» никогда даже не ставился – в конце концов, так было всегда. Сила духа всегда была моим сильнейшим оружием. Даже если соперник был физически сильнее, увереннее и даже лучше, я могла упорно продолжать и делала это.

Никогда не чувствовала себя обязанной говорить о работе, усилиях или выдержке. Каждый спортсмен без слов понимает эти жертвы, которые нужно принести, чтобы добиться успеха. Но раз я начинаю новую главу, хочу, чтобы каждый, кто мечтает о превосходстве в любом виде деятельности, знал: сомнения и суждения неизбежны. Вы оступитесь сотни раз, и мир будет наблюдать за вами. Примите это. Поверьте в себя. Обещаю, что вы победите.

Я посвятила жизнь теннису, и теннис дал мне жизнь. Буду скучать по ней каждый день. Скучать по тренировкам и каждодневной рутине – подъемам на рассвете, завязыванию шнурков сначала на левой кроссовке, потом на правой, закрытию ворот корта перед первым ударом по мячу за день. Буду скучать по команде и тренерам. Буду скучать по моментам, как мы с отцом сидели на скамейке на занятии. Рукопожатиям после побед и поражений. И спортсменам, знали они об этом или нет, которые подтолкнули меня к тому, чтобы стать лучшей из лучших.

Оглядываясь назад, я понимаю, что теннис был моей горой. Моей дорогой с долиной и обходными путями, но от вида с ее вершины перехватывало дыхание. После 28 лет и пяти титулов «Большого шлема», я готова взбираться на другую гору, чтобы соревноваться в другой местности.

Тем не менее, это ведь тоже неустанная гонка за победами, верно? Она никогда не станет меньше. Неважно, что ждет впереди, я сохраню ту же концентрацию, подход к работе и все уроки, которые усвоила на пути.

В то же время есть пара простых мелочей, которых я действительно жду. Чувство спокойствия с семьей. Потягушки за утренней чашкой кофе. Неожиданные выходные. Тренировки по собственному желания (привет, занятия танцами!).

Теннис показал мне весь мир и показал, из чего я сделана. То, как я проверяла себя и измеряла собственный рост. И что бы я ни выбрала для следующей главы, в качестве новой вершины, я все еще буду пробивать. Буду карабкаться. Буду расти.

Оригинал – на сайте Vanity Fair.

Самая памятная победа Марии? Опрос 143 голосов Уимблдон-2004 US Open-2006 Australian Open-2008 «Ролан Гаррос»-2012 «Ролан Гаррос»-2014

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