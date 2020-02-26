Чешская теннисистка Петра Квитова прокомментировала завершение карьеры Марии Шараповой.

«Знаю, как трудно вернуться на корт. У нее было много травм. Конечно, она хотела чуть большего успеха, чем позволяло ее тело.

Но она выиграла пять турниров «Большого шлема», Мария – великая чемпионка и бизнес-леди пределами корта. Она достигла в жизни столь многого и до сих пор занимается массой вещей даже вне тенниса.

Я была рада выступать в туре и делить корт с Марией Шараповой. Очные матчи всегда превращались в отличные битвы, у нее всегда были очень мощные удары. Так что было здорово играть с ней – я действительно сильно уважаю Шарапову.

Да, она потрясающий боец, который никогда не сдается. Даже если игра не идет, она все еще верит в собственный теннис, все еще агрессивно действует на корте и верит в удары, которыми я и правда восхищаюсь», – цитирует Квитову твиттер WTA Insider.

32-летняя Мария объявила о завершении карьеры в среду, 26 февраля.

Шарапова и Квитова встречались на корте 11 раз, русская теннисистка впереди – 7-4. Петра победила Марию в финале Уимблдона в 2011 году.

«Посвятила жизнь теннису, и теннис дал мне жизнь». Большое и красивое прощание Шараповой со спортом

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