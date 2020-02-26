«Маша, ты зубы почистила? И не забудь повисеть на турнике!» – напоминал беззаботной школьнице Шараповой ее папа Юрий. Он вычитал в одной из книг, что будущая теннисистка должна быть непременно высокого роста, и перед сном нужна растяжка, чтобы тело росло максимально интенсивно. Эта привычка осталась у Марии до сих пор и служит лучшей иллюстрацией ее желания развиваться и расти над собой наперекор обстоятельствам.

В карьере Марии было множество моментов, когда она не могла даже дотянуться до турника, врачи ставили крест на ее хронической травме плеча, но Сибирская сирена лишь шипела в ответ и мчалась на тренировку. Она и сейчас, выпав в четвертую сотню рейтинга, рвалась на корт и верила в возможность полноценного камбэка несмотря на большие проблемы со здоровьем.

Мария Шарапова после победы на Уимблдоне-2004Imago

«В молодости я не рассчитывала играть после 30. Теперь же вообще не вспоминаю о возрасте, не собираюсь останавливаться. У меня есть мотивация играть, несмотря на травмы. Я слишком люблю теннис, чтобы сдаться», – уверяла Мария еще месяц назад после вылета с Australian Open. В начале года она обратилась за помощью к тренеру Рикардо Пьятти и поставила цель в 33 года выиграть шестой «Шлем» в карьере. Русская теннисистка понимала, что это нереально, но не привыкла снижать планку.

За последний год Шарапова провела 10 турниров, только на двух прошла дальше первого круга и все равно цеплялась и царапалась. Ее главной ошибкой после длительной дисквалификации стало возобновление сотрудничества с тренером Гренефельдом, пообещавшим вывести теннисистку на прежний уровень за два года. Мария нуждалась в блицкриге – только так, быстро, расчетливо, талантливо, пока не разболелось плечо и не прострелило в левом бедре. Ничего не получилось, и россиянка утратила главное оружие – сумасшедшую уверенность, присущую великим чемпионкам. Дальше последовало ожидаемое падение.

Мария Шарапова Ролан Гаррос 2012Getty Images

Признание в неспособности конкурировать с топами – сложная штука для любого великого спортсмена, побывавшего на вершине. Вместо того чтобы изменить отношение к действительности, Шарапова стала заложницей собственных амбиций. Для принятия этого факта понадобилось несколько лет, но назвать их пустой тратой времени нельзя. Мария все же сделала несколько попыток, пусть и неудачных – укрывшись в старости теплым пледом, ей не о чем будет жалеть. Она добилась главного – русскую теннисистку запомнят, прежде всего, как воина, чью доблесть никогда не оттеняли, а лишь подчеркивали платья с кристаллами «Сваровски».

Карьерный «Шлем», звание первой ракетки мира, 36 титулов на турнирах WTA в одиночном разряде, величественная победа над Сереной в финале Уимблдона-2004. Особый шарм этим и другим крутым достижениям Марии придавало умение себя подать. Каким-то волшебным образом у нее получалось создать на корте мощнейшее энергетическое поле и раскачать толпу. Переступы через линии, поворот спиной к сопернице перед приемом, громогласные стоны, на которые жаловались соперницы, гордая осанка – никто не обладал такой грацией и стилем.

Образ Марии настолько пленителен, что проник в культуру во всех ее проявлениях. Посол ООН, знаменосец сборной России на Олимпиаде в Сочи, объект исследования успеха в спорте Гарвардской школы бизнеса. Сегодня в школе читают курс лекций, посвященный тому, как команда Шараповой и, прежде всего, ее агент Макс Айзенбад раскручивали ее бренд. Курс подается, как иллюстрация лучших практик и ключевых компромиссов в спортивных и развлекательных мероприятиях, а также маркетинговых инициативах.

Мария Шарапова перед церемонией «Оскара»Getty Images

Американский писатель Дэн Браун написал о Шараповой в книге «Потерянный символ», в мультсериале «Американский папаша!» она сыграла с сыном агента ЦРУ. Статуя Марии расположена в Музее мадам Тюссо в Гонконге – российскую теннисистку изобразили с ракеткой в руках и в черном спортивном платье, в котором она выиграла «Ролан Гаррос»-2012.

Мария из тех женщин, которые оставляют незабываемый шлейф духов, который ты узнаешь из тысячи – настолько это высококонцентрированный аромат. Он запоминается благодаря легким ноткам стервозности, обезоруживающему упрямству и лавине эндорфинов. Шарапова ушла, но о ее будущем не стоит переживать. Не удивляйтесь, если завтра вы увидите женщину с такой мощной индивидуальностью в кино, политике или бизнесе. Теннис был всего лишь одной из глав ее жизненного бестселлера. Спасибо Мария, и до свидания!

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