Анна Чакветадзе

– Все шло к тому, что надо было заканчивать, может, даже немного раньше. У Марии другие амбиции, она не рассчитывала, что будет в первых кругах вылетать. Сейчас у нее расширяются горизонты. Она в любом случае будет задействована в интересных проектах, которые пересекаются со спортом, может она попытается в киноиндустрии. Маша точно не заскучает, но у нее будет поменьше стрессов. Все, что могла, она сделала. Неприятный, конечно, скандал был с мельдонием, потом наступил спад, но до этого были блестящие результаты, она долго была на пике. Она большой молодец.

Возвращение? Я надеюсь, что ее жизнь вне спорта будет настолько насыщенной, что она и не подумает возвращаться.

– После дисквалификации был шанс, что возвращение будет более триумфальным или как все должно было произойти, так и случилось?

– Казалось, что она может. Но, мне кажется, та мельдониевая полностью убила ее мотивацию – а без нее тяжело. Хотя она тренировалась, вроде все то же самое делала, но уже не то.

Мария ШараповаEurosport

Анна Дмитриева

Конец карьеры для Шараповой был сложным. Она была в том возрасте, когда нужно стараться удержать свою форму, но именно в этот момент произошла дисквалификация, которая, на мой взгляд не была на 100% справедливой. Мельдоний в тот момент принимали очень многие, но единственной, кто официально заявил об этом, была Мария. Да, она немного не доглядела, но дисквалификация была очень жесткой – 2 года, которую потом сократили на полгода. В возрасте Шараповой – это тяжелое наказание.

Тем не менее, она попыталась вернуться. Первые матчи давали какие-то надежды. Меня радовало то, что, несмотря на нелучшую форму, все трибуны в дни, когда играла Маша, были заполнены до отказа. Так что организаторы, которые давали ей wild card, ничего не теряли – теряла только Шарапова.

Она сталкивалась с тем, что поезд немного ушел вперед. Появилось большое количество молодых игроков. С другой стороны, травмы, которые ее всегда немного беспокоили – она высокорослая, играет в мощный теннис. Все это не способствует отсутствию повреждений. Поэтому ровного возвращения в тур у нее не получалось. Поэтому и были такие результаты, раздражавшие ее бывших поклонников, которые вслух высказывали претензии, что, конечно, бестактно. Это тоже вселяло в нее сомнения.

Думаю, тут случилась сумма обстоятельств, которые заставили принять ее это решение. Плюс в последнее время у нее было много дополнительных интересов: кроме рекламных проектов и бизнеса с конфетами появился новый бойфренд, который повел ее по всем музеям, открыл ей мир искусства. И, мне так кажется, она поняла, что мир настолько многообразен, что не нужно концентрироваться вокруг чего-то одного, когда это не дает положительных эмоций. Тем более надежд на что, она вернется в прежнюю форму ни у кого не было – у нее в первую очередь.

Мария ШараповаGetty Images

Максим Янчевский

Мария завершила карьеру тогда, когда посчитала нужным. Она поняла, что ее состояние, травмы и болячки не позволят ей бороться за турниры «Большого шлема». А чемпионы такого уровня, как Шарапова, если и продолжают играть, то отнюдь не ради удовольствия, как мне кажется, а ради больших побед. Но время берет свое, Шарапова уже немолодая теннисистка – она посчитала, что организм не позволит сражаться ей на высоком уровне.

Тем не менее, то, что она вернулась после этой неприятной мельдониевой истории, боролась, добиралась до 1/4 финала «Ролан Гаррос» и четвертого круга на других мэйджорах – вызывает восхищение и уважение. Она единственная обладательница карьерного «шлема» из России и теннисистка, которой страна должна гордиться.

Екатерина Бычкова

С учетом ее последних результатов, наверное, она устала. Это выбор каждого игрока, когда завершить карьеру, ведь это тоже не так просто решиться на это – говорю, как теннисистка, которая поздно заканчивала. Думаю, решение вынашивалось довольно давно. Видимо, были еще попытки, ведь действительно непросто закончить карьеру, когда у тебя такое имя и всегда думаешь, что есть какой-то шанс. А сейчас видимо совпали какие-то моменты: и травматизм ее продолжает преследовать, и с личной жизнью вроде бы все наладилось – проскакивает информация, что она собирается замуж. Наше дело только с ней согласиться. Она великая чемпионка: пять мэйджоров, карьерный «Шлем», была первой ракеткой мира – все, чего она хотела в плане результатов, она добилась.

Может ли вернуться? Абсолютно не исключаю. Думаю, даже она сама это не исключает, но сейчас решение такое.

«Посвятила жизнь теннису, и теннис дал мне жизнь». Большое и красивое прощание Шараповой со спортом

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