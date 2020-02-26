Бывший президент Олимпийского комитета России, первый вице-спикер Государственной думы Александр Жуков прокомментировал завершение карьеры теннисистки Марии Шараповой.

«Думаю, если у Марии возникнет желание, было бы здорово провести прощальный матч в России. На такую игру собрались бы полные трибуны, тем более болельщиков у нее много по всему миру.

То, что она гламурная звезда, давно не вызывает никакого сомнения. У нее есть бизнес. Трудно сказать, кем она станет после тенниса. Но точно не пропадет, 100%.

Шарапова стала эпохой в своем виде спорта, одна из великих теннисисток. У меня в памяти, что она была знаменосцем на открытии Олимпиады в Лондоне, где дошла до финала.

Наверное, на решение о завершении карьеры повлияли травмы, которые ее просто замучили. Ведь чтобы выступать на таком уровне, нужно быть здоровым человеком», – заявил Жуков в интервью «Р-Спорту».

Мария Шарапова завершила карьеру в среду, 26 февраля.

За карьеру в большом спорте 32-летняя теннисистка выиграла пять турниров «Большого шлема» и серебро на Олимпийских играх-2012.

«Посвятила жизнь теннису, и теннис дал мне жизнь». Большое и красивое прощание Шараповой со спортом

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