Теннисистка Мария Шарапова призналась, что закончила карьеру после новости о гибели баскетболиста Коби Брайанта.

«Я летела домой в Лос-Анджелес из Австралии. Мы договорились о встрече. Крушение вертолета произошло за три дня до нее. Коби был хорошим советчиком на протяжении всей моей карьеры.

Думаю, что на нашем пути мы кажемся себе более важными, чем сама жизнь, – просто из-за того, что мы делаем. Но каждый из нас невероятно хрупок. И иногда случается что-то, что открывает нам глаза на то, что действительно ценно. Так что это был тот момент, после которого я крепко задумалась о будущем», – сказала Шарапова в интервью The New York Times.

32-летняя Шарапова закончила карьеру в среду, 26 февраля.

Пятикратный чемпион НБА в составе «Лейкерс» Коби Брайант погиб 26 января в крушении личного вертолета в Калифорнии. В катастрофе также скончались восемь человек, среди которых была его 13-летняя дочь Джианна.

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