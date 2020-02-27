Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова за спортивную карьеру заработала 325 миллионов долларов.

По подсчетам журнала Forbes, это второй результат в истории женского тенниса. Больший доход – лишь у американки Серены Уильямс, 350 миллионов долларов.

При этом призовые Шараповой составили малую часть ее заработка. За победу в теннисных матчах Мария получила 38 млн долларов. Это третий результат в WTA-туре, больше нее на корте заработали только сестры Уильямс – Серена (88 млн) и Винус (41 млн).

Источники Forbes уточняют, что на пике гонорары за участие в выставочных матчах Шараповой доходили до 500 тысяч долларов за выступление. Также оборот кондитерского бизнеса Sugarpova бывшей теннисистки в 2019-м достигнет 20 миллионов долларов.

32-летняя Мария завершила спортивную карьеру в среду, 26 февраля.

Она начала выступление в профессиональном теннисе в 2004 году, когда ей было 17.

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