Полуфиналист «Ролан Гаррос»-1989 Андрей Чесноков прокомментировал завершение карьеры российской теннисисткой Марией Шараповой и сравнил отношение антидопинговых органов к Марии и американке Серене Уильямс.

«Для теннисиста пропустить более года – это катастрофа, поэтому неудивительно, что после истории с мельдонием Мария так и не вернулась на былой уровень.

Тут, конечно, есть большие вопросы к ВАДА. Почему Серене Уильямс можно употреблять амфетамин и на это закрывают глаза, поскольку все оформлено как терапевтические исключения из-за болезни, а Шарапову убирают за использование препарата, который не делает никого сильнее?» – цитируют 54-летнего Чеснокова «Известия».

В 2016 году Шарапова была дисквалифицирована на 15 месяцев за употребление мельдония и после возвращения выиграла только один турнир.

26 февраля Мария объявила о завершении карьеры.

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