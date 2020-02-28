Болгарский теннисист Григор Димитров прокомментировал решение Марии Шараповой о завершении карьеры.

«Я могу сказать очень многое о Марии, хотя это не лучшее место для этого. Мария такая, какая она есть. Не испытываю ничего кроме любви и уважения к этому человеку. Мы хорошие друзья. Я точно знаю одно: за что бы она ни взялась, она сделает это по максимуму. Я уверен, мы еще многое от нее увидим», – рассказал игрок в интервью Tennis.com.

Димитров и Шарапова с 2013 по 2015 годы состояли в романтических отношениях.

Сейчас Маша встречается с британским миллионером Александром Гилксом.

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