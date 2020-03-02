Завершившей 26 февраля карьеру Марии Шараповой задали вопрос, есть ли шансы, что позднее она снова выйдет на корт, как это сделали Серена Уильямс, Ким Клийстерс и многие другие.

«Обещаю, что не вернусь, – однозначно ответила Мария NY Times. – Трудно сравнивать в подобной ситуации. Думаю, у каждого своя жизнь, у женщин речь еще и о семье, это, конечно, сыграло большую роль в возвращении Серены, когда она ненадолго покинула тур. Но, думаю, если кто-то может побить рекорд, это она, не сомневаюсь, что она способна.

Я бы не знала, как одновременно играть и воспитывать ребенка, и с трудом бы жертвовала временем с детьми, чтобы посвящать его своему организму, тренировкам и корту. Не хотела бы родить ребенка при таких обстоятельствах. У меня были хорошие отношения с мамой и папой, но я хочу дать своим детям ощущение мира, покоя и дома».

Шарапова начала выступление в профессиональном теннисе в 2004 году, когда ей было 17.

Мария выиграла пять «Шлемов»: Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014).

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