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Шарапова рассказала, может ли в будущем возобновить карьеру по примеру Серены и Клийстерс
Кажется, с ракеткой Марию Юрьевну мы больше не увидим.
Завершившей 26 февраля карьеру Марии Шараповой задали вопрос, есть ли шансы, что позднее она снова выйдет на корт, как это сделали Серена Уильямс, Ким Клийстерс и многие другие.
«Обещаю, что не вернусь, – однозначно ответила Мария NY Times. – Трудно сравнивать в подобной ситуации. Думаю, у каждого своя жизнь, у женщин речь еще и о семье, это, конечно, сыграло большую роль в возвращении Серены, когда она ненадолго покинула тур. Но, думаю, если кто-то может побить рекорд, это она, не сомневаюсь, что она способна.
Я бы не знала, как одновременно играть и воспитывать ребенка, и с трудом бы жертвовала временем с детьми, чтобы посвящать его своему организму, тренировкам и корту. Не хотела бы родить ребенка при таких обстоятельствах. У меня были хорошие отношения с мамой и папой, но я хочу дать своим детям ощущение мира, покоя и дома».
- Шарапова начала выступление в профессиональном теннисе в 2004 году, когда ей было 17.
- Мария выиграла пять «Шлемов»: Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014).
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