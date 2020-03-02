ATP опубликовала новый рейтинг теннисистов-профессионалов по состоянию на 2 марта.

Первой ракеткой мира остался Новак Джокович, победивший на турнире в Дубае. Второе место занял чемпион Акапулько, испанец Рафаэль Надаль. На третье место поднялся австриец Доминик Тим, сместивший с этой строчки пропускающего часть сезона Роджера Федерера. Великий швейцарец теперь четвертый.

Русский теннисист Даниил Медведев – пятый. Андрей Рублев сохранил 14-ю позицию, на 15-е место после четвертьфинала в Дубае поднялся Карен Хачанов. Таким образом, у России теперь три игрока в топ-15 чарта ATP.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) – 10220 очков;

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850;

3 (4). Доминик Тим (Австрия) – 7045;

4 (3). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630;

5 (5). Даниил Медведев (Россия) – 5890;

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) – 4745;

7 (7). Александр Зверев (Германия) – 3630;

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) – 2860;

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 2860;

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) – 2555…

14 (14). Андрей Рублев (Россия) – 2234…

15 (17). Карен Хачанов (Россия) – 2120.

В рейтинге WTA первой ракеткой все также остается австралийская теннисистка Эшли Барти, второй и третьей остаются Симона Халеп из Румынии и чешка Каролина Плишкова.

23-кратная чемпионка турниров «Большого шлема» Серена Уильямс, не игравшая с Australian Open, опустилась с восьмого на девятое место, ее опередила швейцарка Белинда Бенчич.

Лучшей из русских теннисисток остается Екатерина Александрова, упавшая с 26-й на 27-ю позицию. Светлана Кузнецова совершила самый серьезный скачок – после четвертьфинала в Дохе 34-летняя теннисистка поднялась с 46-го на 32-е место.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 8717;

2 (2). Симона Халеп (Румыния) – 6076;

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5205;

4 (4). Бьянка Андрееску (Канада) – 4555;

5 (5). София Кенин (США) – 4365;

6 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) – 4335;

7 (7). Элина Свитолина (Украина) – 4301;

8 (9). Белинда Бенчич (Швейцария) – 4000;

9 (8). Серена Уильямс (США) – 3915;

10 (10). Наоми Осака (Япония) – 3625…

27 (26). Екатерина Александрова (Россия) – 1775…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 1540…

32 (46). Светлана Кузнецова (Россия) – 1527…

40 (38). Вероника Кудерметова (Россия) – 1373…

60 (59). Анна Блинкова (Россия) – 969…

73 (73). Дарья Касаткина (Россия) – 820…

89 (97). Анастасия Потапова (Россия) – 713...

100 (101). Варвара Грачева (Россия) – 645.

На неделе со 2 по 8 марта у мужчин не будет серьезных турниров.

WTA проведет соревнования во французском Лионе и мексиканском Монтеррее.

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