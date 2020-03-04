Один из лучших теннисистов в истории России Евгений Кафельников дал интервью телеканалу «Дождь», где в том числе затронул тему взаимоотношений с дочерью Алесей.

«Сейчас тинейджерское поколение – очень, очень специфичное. Это не то, что было в 80-е и даже в 90-е. Эта история с наркотиками началась, еще когда она уехала в бординг-скул в Англию, где... Меня не было на месте, я не мог этот процесс контролировать, что там происходило – я не знаю. Я не знаю деталей, не знаю нюансов и на самом деле не особо хочу это вспоминать.

Насколько я знаю, у нее был большой шанс, но мне по большому секрету сказали, что на показы «Шанель» ее больше не возьмут, потому что она пришла на кастинг в нетрезвом состоянии. Я реально себе должен поставить памятник за то, что я испытал. Я не лукавлю, ничего. Я бы ни одному злейшему врагу не пожелаю того, что я пережил, когда я по два раза за ночь вызывал себе скорую.

Она мне говорила: «Отстань от меня, мне будет 18 лет, буду делать что хочу. Хочу курить марихуану, буду курить марихуану. Хочу пробовать наркотики, буду пробовать наркотики». Я слушал ее сторону много раз. Всегда: я тебя люблю, обнимала, целовала. Я тоже: я тебя тоже люблю, пожалуйста, прислушайся к тому, что я тебя прошу. А потом заново черт в голову, и просто человека подменяют. Может, это действительно московская атмосфера пагубно на нее влияет. Во всех словах ее абсолютная ложь. Ни одного слова правды нет», – цитирует Кафельникова «Спорт-Экспресс».

Кафельников выиграл два «Шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.

Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

Дочь Кафельникова села за руль с бутылкой алкоголя и сигаретой

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