Кафельников странно объяснил оскорбительный твит в адрес жены Шюррле

Экс-теннисиста Евгения Кафельникова попросили объяснить недавний твит про жену футболиста «Спартака» Андре Шюррле.

Победитель Australian Open-1999 пришел в эфир программы Hard Day’s Night на «Дожде» и очень странно объяснил пост в социальной сети.

– За последние двое суток вы одного человека назвали дебилом. А второй твит, когда вы увидели, что девушка Андре Шюррле кормит его чем-то сладким, вы написали: «А пилоткой его не кормит?»

– Пилоткой кормит, да. Написал. Написал. Абсолютно вы неправильно подумали. В меру своей извращенности вы подумали то, что подумали.

– А что такое «пилотка» по-вашему?

– С человеком, которому я писал этот твит, у нас есть определенная история, и это из его давней, бывшей истории.

– Расскажите в одном предложении, что такое пилотка?

– Головной убор. Пилотка.

– А как она его может кормить головным убором?

– Ну вот… Я еще раз говорю, это никак не относилось к тому, что Шюррле и его жена… Просто наши маленькие нюансы.

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