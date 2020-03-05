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Кафельников странно объяснил оскорбительный твит в адрес жены Шюррле
Экс-теннисист пошел на попятную.
Экс-теннисиста Евгения Кафельникова попросили объяснить недавний твит про жену футболиста «Спартака» Андре Шюррле.
Победитель Australian Open-1999 пришел в эфир программы Hard Day’s Night на «Дожде» и очень странно объяснил пост в социальной сети.
– За последние двое суток вы одного человека назвали дебилом. А второй твит, когда вы увидели, что девушка Андре Шюррле кормит его чем-то сладким, вы написали: «А пилоткой его не кормит?»
– Пилоткой кормит, да. Написал. Написал. Абсолютно вы неправильно подумали. В меру своей извращенности вы подумали то, что подумали.
– А что такое «пилотка» по-вашему?
– С человеком, которому я писал этот твит, у нас есть определенная история, и это из его давней, бывшей истории.
– Расскажите в одном предложении, что такое пилотка?
– Головной убор. Пилотка.
– А как она его может кормить головным убором?
– Ну вот… Я еще раз говорю, это никак не относилось к тому, что Шюррле и его жена… Просто наши маленькие нюансы.
- Немецкий футболист восстанавливается после травмы.
- «Спартак» вышел в полуфинал Кубка России и занимает девятое место в таблице РПЛ.
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