21-летняя модель Алеся Кафельникова прокомментировала интервью отца, в котором он наговорил про нее довольно жестких вещей.

«Хочу начать с того, что я очень люблю этого человека, но я уже давно не общаюсь с ним, я очень сильно пыталась наладить наше общение, но каждый раз это доводило меня до нервного срыва и суицидальных мыслей, мне больно видеть, как родной отец играет на публику, типа: «Оп, ты сделала все шоу». И я снова его любимая дочь, потом раз, и нет работы... и начиняются скандалы: где деньги? Ты не работаешь? Тебя что, выгнали? Меня никто не выгонял из агентства/шоу и так далее.

Бла-бла-бла, никакой поддержки просто унижения. Такого я не пожелала бы и врагу, чтобы родной отец пытался за счет своей дочери повысить свой статус. Он не знает никого из IMG, никогда и ни с чем мне не помогал, деньги я перестала получать с 18 лет, когда закончила школу. Я никогда не ходила на кастинги или на шоу в нетрезвом состоянии, такого никогда не было и не будет. Человек хочет внимания, которого я ему больше не даю.

Не собираюсь я делать то, что он хочет, а именно, не хочу выходить замуж за человека, которому он пообещал меня отдать, не хочу жить в его доме, где руководит уже девушка всего на пару лет старше меня. Не хочу слышать о том, что я не его ребенок и надо сдать ДНК, что я ужасная дочь, раз решила заниматься модельной карьерой как мама и просто путешествовать. Я хочу попросить прощение у всех людей за это интервью, что он дал. И хочу попросить прощения у всех, кому он причинил боль», – написала Алеся в инстаграме.

Кафельников выиграл два «Шлема» в одиночном разряде («Ролан Гаррос»-1996 и Australian Open-1999) и четыре – в парном.

Евгений – олимпийский чемпион Сиднея-2000 и триумфатор Кубка Дэвиса-2002 в составе сборной России.

Кафельников: «Дочь говорила: хочу пробовать наркотики, буду пробовать наркотики»

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