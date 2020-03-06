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Серена попала на обложку журнала Time в проекте «100 женщин года»
Американка стала лицом 2003 года – одного из лучших в ее карьере.
Американская теннисистка Серена Уильямс появилась на обложке журнала Time в проекте «100 женщин года». Он приурочен к 100-летию женского избирательного права в США.
Редакторы Time с 1927 года определяют «Человека года»: этого звания удостаивались 11 женщин, среди них была и Уильямс. В итоге журнал разработал 89 новых обложек и сохранил 11 за теми дамами, которые уже на них побывали.
Серена представила 2003-й год, когда она впервые выиграла Australian Open, собрав таким образом карьерный «Большой шлем». Кроме того, в 2003 году Уильямс победила на Уимблдоне и большую часть сезона провела на первой строчке рейтинга.
- Сейчас 38-летняя Серена занимает девятую строчку в рейтинге WTA.
- В прошлом году Уильямс дошла до финалов Уимблдона и US Open, где уступила Симоне Халеп и Бьянке Андрееску соответственно.
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