Экс-теннисистка Мария Шарапова вернулась на корт и сыграла с обладательницей кинопремии «Оскар» Хилари Суонк.

Мария лишь 26 февраля объявила о завершении карьеры, а после заверила, что уже не вернется в тур. Полностью отказаться от спорта россиянка не смогла и продержалась без ракетки менее двух недель. «Воссоединились с этой красоткой», – подписала снимок Шарапова.

32-летняя Шарапова – обладательница карьерного «Большого шлема». Она выиграла Уимблдон (2004), US Open (2006), Australian Open (2008) и «Ролан Гаррос» (2012, 2014).

Суонк – обладательница «Оскара» за лучшую женскую роль в фильме «Парни не плачут». Она получила статуэтку в 2000 году.

Запах женщины. Шарапова подарила теннису чувство вкуса и стиля – это ценнее всех «Шлемов»

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