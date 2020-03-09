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Свитолина снова пятая, Касаткина отыграла 7 мест. Изучай новые рейтинги WTA и ATP
На вершине ATP все без изменений.
ATP и WTA выложили обновленные рейтинги лучших теннисистов за 9 марта 2020 года.
Топ-10 ATP не изменилась с предыдущей недели: в тройке – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Даниил Медведев идет пятым. Позиции Андрея Рублева и Карена Хачанова также остались прежними. Полный рейтинг – здесь.
1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.
2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.
3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.
4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.
6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.
7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.
8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.
9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.
10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.
…
14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.
15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...
В WTA-туре на четвертое место поднялась София Кенин, а победа на турнире в Монтеррее позволила Элине Свитолиной разменять седьмую строчку на пятую. Потеряли позиции Бьянка Андрееску и Кики Бертенс.
Элина Свитолина, Australian Open 2020Getty Images
Дарья Касаткина после полуфинала в Лионе отыграла семь позиций и стала 66-й ракеткой мира. На 84-ю строчку с 89-й поднялась Анастасия Потапова. С полным рейтингом можно ознакомиться тут.
1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.
2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.
4 (5). Софья Кенин (США) — 4590.
5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580.
6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.
7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.
8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.
9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.
10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625.
…
27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…
30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…
32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...
40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...
61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 969...
66 (73). Дарья Касаткина (Россия) — 905...
84 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 759.
- Из-за коронавируса отменили турнир в Индиан-Уэллс, квалификация которого должна была стартовать 9 марта.
- По итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс Медведев имел теоретическую возможность стать третьей ракеткой мира.
Касаткина наладила подачу с игрой на задней линии и укокошила Джорджи в 1/4 турнира в Лионе