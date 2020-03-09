ATP и WTA выложили обновленные рейтинги лучших теннисистов за 9 марта 2020 года.

Топ-10 ATP не изменилась с предыдущей недели: в тройке – Новак Джокович, Рафаэль Надаль и Доминик Тим. Даниил Медведев идет пятым. Позиции Андрея Рублева и Карена Хачанова также остались прежними. Полный рейтинг – здесь.

1 (1). Новак Джокович (Сербия) — 10 220.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) – 9850.

3 (3). Доминик Тим (Австрия) — 7045.

4 (4). Роджер Федерер (Швейцария) – 6630.

5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 5890.

6 (6). Стефанос Циципас (Греция) — 4745.

7 (7). Александр Зверев (Германия) — 3630.

8 (8). Маттео Берреттини (Италия) — 2860.

9 (9). Гаэль Монфис (Франция) — 2860.

10 (10). Давид Гоффен (Бельгия) — 2555.

…

14 (14). Андрей Рублёв (Россия) — 2234.

15 (15). Карен Хачанов (Россия) — 2120...

В WTA-туре на четвертое место поднялась София Кенин, а победа на турнире в Монтеррее позволила Элине Свитолиной разменять седьмую строчку на пятую. Потеряли позиции Бьянка Андрееску и Кики Бертенс.

Элина Свитолина, Australian Open 2020Getty Images

Дарья Касаткина после полуфинала в Лионе отыграла семь позиций и стала 66-й ракеткой мира. На 84-ю строчку с 89-й поднялась Анастасия Потапова. С полным рейтингом можно ознакомиться тут.

1 (1). Эшли Барти (Австралия) — 8717.

2 (2). Симона Халеп (Румыния) — 6076.

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) — 5205.

4 (5). Софья Кенин (США) — 4590.

5 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4580.

6 (4). Бьянка Андрееску (Канада) — 4555.

7 (6). Кики Бертенс (Нидерланды) — 4335.

8 (8). Белинда Бенчич (Швейцария) — 4010.

9 (9). Серена Уильямс (США) — 3915.

10 (10). Наоми Осака (Япония) — 3625.

…

27 (27). Екатерина Александрова (Россия) — 1775…

30 (30). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1540…

32 (32). Светлана Кузнецова (Россия) — 1527...

40 (40). Вероника Кудерметова (Россия) — 1373...

61 (60). Анна Блинкова (Россия) — 969...

66 (73). Дарья Касаткина (Россия) — 905...

84 (89). Анастасия Потапова (Россия) — 759.

Из-за коронавируса отменили турнир в Индиан-Уэллс, квалификация которого должна была стартовать 9 марта.

По итогам «Мастерса» в Индиан-Уэллс Медведев имел теоретическую возможность стать третьей ракеткой мира.

Касаткина наладила подачу с игрой на задней линии и укокошила Джорджи в 1/4 турнира в Лионе

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