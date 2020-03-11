Русская теннисистка Анна Калинская подтвердила, что снова встречается с австралийцем Ником Кирьосом.

Пара вместе посетила матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Бруклин Нетс» в Лос-Анджелесе.

«Какая у вас любимая команда?» – подписала снимок Калинская.

На фото девушка стоит в майке «ЛАЛ» с восьмым номером Коби Брайанта на спине. Кирьос – в джерси злейшего врага «Лейкерс» «Бостон Селтикс» с 34-м номером Пола Пирса.

Отношения Анны и Ника завязались летом 2019 года – австралийца заметили на матче девушки на турнире в Вашингтоне.

В декабре 2019-го Калинская публично поругалась с теннисистом.

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