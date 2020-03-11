Кажется, Калинская и Кирьос снова вместе – Анна выложила фото совместного похода на «Лейкерс»
Ник даже здесь не удержался от провокаций.
Русская теннисистка Анна Калинская подтвердила, что снова встречается с австралийцем Ником Кирьосом.
Пара вместе посетила матч регулярного чемпионата НБА между «Лейкерс» и «Бруклин Нетс» в Лос-Анджелесе.
«Какая у вас любимая команда?» – подписала снимок Калинская.
На фото девушка стоит в майке «ЛАЛ» с восьмым номером Коби Брайанта на спине. Кирьос – в джерси злейшего врага «Лейкерс» «Бостон Селтикс» с 34-м номером Пола Пирса.
- Отношения Анны и Ника завязались летом 2019 года – австралийца заметили на матче девушки на турнире в Вашингтоне.
- В декабре 2019-го Калинская публично поругалась с теннисистом.
«Факты говорят о довольно близком знакомстве». Как развивался роман Кирьоса и Калинской