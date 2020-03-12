«Мастерс» в Майами отменен из-за коронавируса

Следом за «Мастерсом» в Индиан-Уэллс теннисный сезон лишился еще одного крупного турнира – «Мастерса» в Майами.

Как сообщает Sky Sports, организаторы отказались от проведения ивента из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Флориде.

Пока неизвестно, последует ли турнир в Майами примеру Индиан-Уэллса – очки игроков за предыдущий год сгорели.

В прошлом году в финале турнира играли Роджер Федерер и Джон Изнер – швейцарец взял трофей.

«Мастерс» в Майами должен был стартовать 25 марта.

Турнир в Индиан-Уэллс отменен из-за коронавируса

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