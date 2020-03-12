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«Мастерс» в Майами отменен из-за коронавируса
Неизвестно, когда лучшие теннисисты планеты вернутся на корт.
Следом за «Мастерсом» в Индиан-Уэллс теннисный сезон лишился еще одного крупного турнира – «Мастерса» в Майами.
Как сообщает Sky Sports, организаторы отказались от проведения ивента из-за ухудшения ситуации с коронавирусом во Флориде.
Пока неизвестно, последует ли турнир в Майами примеру Индиан-Уэллса – очки игроков за предыдущий год сгорели.
- В прошлом году в финале турнира играли Роджер Федерер и Джон Изнер – швейцарец взял трофей.
- «Мастерс» в Майами должен был стартовать 25 марта.
Турнир в Индиан-Уэллс отменен из-за коронавируса