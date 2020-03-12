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ATP приостановила все турниры до 27 апреля. «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло отменены
В этом году мы не увидим целую россыпь турниров.
Мужская теннисная ассоциация (ATP) приостановила все соревнования на шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.
До 27 апреля в теннисе не будет сыгран ни один из турниров ATP и ни один из «Челленджеров». Два «Челленджера», которые на этой неделе проводятся в Казахстане и ЮАР, прерваны и завершены не будут.
Из основного календаря ATP отменены следующие турниры: Майами («Мастерс», хард), Хьюстон (грунт), Марракеш (грунт), Монте-Карло («Мастерс», грунт), Барселона (грунт) и Будапешт (грунт).
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