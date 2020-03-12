ATP приостановила все турниры до 27 апреля. «Мастерсы» в Майами и Монте-Карло отменены

Мужская теннисная ассоциация (ATP) приостановила все соревнования на шесть недель из-за угрозы распространения коронавируса.

До 27 апреля в теннисе не будет сыгран ни один из турниров ATP и ни один из «Челленджеров». Два «Челленджера», которые на этой неделе проводятся в Казахстане и ЮАР, прерваны и завершены не будут.

Из основного календаря ATP отменены следующие турниры: Майами («Мастерс», хард), Хьюстон (грунт), Марракеш (грунт), Монте-Карло («Мастерс», грунт), Барселона (грунт) и Будапешт (грунт).

Число заразившихся коронавирусом во всем мире на данный момент составляет 124 594 человека. Умерли 4623 человека.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире.

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