WTA не стала приостанавливать сезон из-за пандемии коронавируса по примеру ATP, но до следующего турнира пройдет минимум пять недель.

Помимо турниров в Индиан-Уэллс и Майами, отменены «Премьер» в Чарлстоне, запланированный на 4-12 апреля, и соревнования серии 125k в Гвадалахаре, который должен был стартовать 15 марта. Позже WTA объявила, что 6-12 апреля не состоится турнир в Боготе. Тем не менее, централизованной приостановки тура не было.

«Мы не хотим спешить и отменять полсезона. Мы хотим по возможности провести эти турниры, хотим, чтобы теннисистки играли, зарабатывали деньги и очки» – цитирует New York Times главу WTA Стива Саймона.

Теннисистки не выйдут на корт раньше 20 апреля.

ATP приостановила все турниры до 27 апреля.

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