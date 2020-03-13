Первая ракетка России Даниил Медведев в интервью Eurosport.ru прокомментировал сложившуюся в теннисе ситуацию из-за пандемии.

– Турниры отложили на полтора месяца. Насколько велика вероятность, что паузу продлят? Проведут ли позже турниры, которые не будут сыграны из-за паузы?

– Я не влияю на эти решения и неизвестно, сколько это будет продолжаться, что будет в мире происходить, поэтому у меня нет даже малейших предположений на этот счет. Естественно, самое главное – оставаться здоровым, это главный приоритет.

– Давала ли ATP Вам и другим теннисистам рекомендации для защиты себя от вируса?

– Естественно, как и все медиа дают. Все равно все сводится к тому, чтобы не здороваться ни с кем за руку и чаще мыть руки. Понятное дело, что есть больше [рекомендаций], но это самое главное.

– Какие эмоции Вы испытываете из-за всей этой ситуации с эпидемией? Вам страшно?

– Эмоции – самое главное, чтобы все близкие были здоровы, чтобы меньше людей заболевали этим вирусом. Будем надеяться, что ситуация пойдет к лучшему, потому что все меры для этого вроде предпринимаются.

– Не планируете вернуться в Москву, где случаев заражения значительно меньше, чем в Европе и США?

– Нет, я возвращаюсь сейчас в Монако. Там, если я правильно смотрел, всего лишь один подтвержденный случай коронавируса, и это было еще до того, как я улетел. Думаю, там безопасно.

Все турниры АТР и WTA были отменены до 27 и 20 апреля соответственно.

Медведев занимает пятое место в рейтинге АТР.

Даниил – победитель двух «Мастерсов», финалист US Open-2019.

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