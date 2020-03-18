Пауза в теннисном сезоне, вызванная вспышкой коронавируса по всему миру, продлится до 7 июня 2020 года.

Официальный сайт ATP проинформировал, что все профессиональные теннисные турниры, которые должны были состояться в весенней части сезона на грунте, отменены. В список попали соревнования ATP и WTA в Мадриде и Риме, женские ивенты в Рабате и Страсбуре, а также мужские – в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.

Отменены турниры серии «Челленджер» и ITF. Действующие рейтинги теннисистов заморожены.

Прежде из-за коронавируса все профессиональные теннисные турниры были отменены до 20-х чисел апреля.

«Ролан Гаррос»-2020, который должен был состояться в конце мая, будет сыгран в сентябре-октябре.

Руководство «Ролан Гаррос» не предупредило о переносе ATP и WTA. Зато позвонило Надалю

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