Eurosport
❌ATP, WTA и ITF отменили все профессиональные турниры до 7 июня
Сидим без тенниса до лета из-за COVID-19.
Пауза в теннисном сезоне, вызванная вспышкой коронавируса по всему миру, продлится до 7 июня 2020 года.
Официальный сайт ATP проинформировал, что все профессиональные теннисные турниры, которые должны были состояться в весенней части сезона на грунте, отменены. В список попали соревнования ATP и WTA в Мадриде и Риме, женские ивенты в Рабате и Страсбуре, а также мужские – в Мюнхене, Эшториле, Женеве и Лионе.
Отменены турниры серии «Челленджер» и ITF. Действующие рейтинги теннисистов заморожены.
- Прежде из-за коронавируса все профессиональные теннисные турниры были отменены до 20-х чисел апреля.
- «Ролан Гаррос»-2020, который должен был состояться в конце мая, будет сыгран в сентябре-октябре.
Руководство «Ролан Гаррос» не предупредило о переносе ATP и WTA. Зато позвонило Надалю