Экс-теннисистка и бывшая подруга Кирьоса управляла авто под кокаином
Через месяц Моник Беловукович предстанет перед судом.
Бывшая австралийская теннисистка Моник Беловукович арестована за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.
По информации Daily Mail, инцидент произошел в Сиднее в ноябре 2019 года. 21-летняя девушка сдала положительный тест на кокаин и признала себя виновной. 27 апреля состоится суд, который определит наказание.
- Беловукович пыталась пробиться в профессиональный теннис, но у нее не получилось.
- Ранее она состояла в романтических отношениях с Ником Кирьосом, второй ракеткой Австралии.
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