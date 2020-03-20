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Экс-теннисистка и бывшая подруга Кирьоса управляла авто под кокаином

Экс-теннисистка и бывшая подруга Кирьоса управляла авто под кокаином
Eurosport

15 мин. назад

Через месяц Моник Беловукович предстанет перед судом.

Бывшая австралийская теннисистка Моник Беловукович арестована за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

По информации Daily Mail, инцидент произошел в Сиднее в ноябре 2019 года. 21-летняя девушка сдала положительный тест на кокаин и признала себя виновной. 27 апреля состоится суд, который определит наказание.

  • Беловукович пыталась пробиться в профессиональный теннис, но у нее не получилось.
  • Ранее она состояла в романтических отношениях с Ником Кирьосом, второй ракеткой Австралии.

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