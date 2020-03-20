Eurosport
Свитолина заскучала дома и с горячим танцем ворвалась в челлендж TikTok
У украинки в запасе пара сочных движений.
Украинская теннисистка Элина Свитолина взволновала подписчиков в инстаграме танцевальным видео.
Спортсменка поучаствовала в челлендже под названием «Vibe Challenge», в котором пользователи TikTok танцуют под трек Sales – Chinese New Year.
- Свитолина встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
- Элина занимает пятую строчку мирового рейтинга.
- Перед уходом тенниса на карантин Свитолина выиграла турнир в Монтеррее. Этот титул стал 14-м в карьере украинки.
Жаркая фотосессия Шараповой, Серены и Свитолиной накануне US Open