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Свитолина заскучала дома и с горячим танцем ворвалась в челлендж TikTok

Свитолина заскучала дома и с горячим танцем ворвалась в челлендж TikTok
Eurosport

41 мин. назад

У украинки в запасе пара сочных движений.

Украинская теннисистка Элина Свитолина взволновала подписчиков в инстаграме танцевальным видео.

Спортсменка поучаствовала в челлендже под названием «Vibe Challenge», в котором пользователи TikTok танцуют под трек Sales – Chinese New Year.

  • Свитолина встречается с французским теннисистом Гаэлем Монфисом.
  • Элина занимает пятую строчку мирового рейтинга.
  • Перед уходом тенниса на карантин Свитолина выиграла турнир в Монтеррее. Этот титул стал 14-м в карьере украинки.

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