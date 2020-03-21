«Мы проходим через период неопределенности». Шарапова призвала итальянцев не выходить из дома
Не выходи из комнаты, не совершай ошибку.
Бывшая российская теннисистка Мария Шарапова обратилась со словами поддержки к жителям Италии. Эта страна сейчас сильнее других страдает из-за пандемии коронавируса.
«Я познакомилась с Италией, когда была маленькой девочкой. И сразу влюбилась в нее! Говоря справедливо, сложно в нее не влюбиться. Вместе с Vanity Fair Italia мы посылаем поддержку Италии. Вспоминаю все особые моменты, которые происходили здесь в последний год. Я проводила большинство тренировок в Италии. Италия была моим вторым домом.
На дорогах я улучшила свои навыки вождения (или ухудшила!). И я настроена оптимистично, думая о будущем. Сейчас мы проходим через период неопределенности, но давайте делать это с добротой, любовью и оптимизмом. Именно этим со мной делилась Италия. Пожалуйста, #оставайтесьдома», – написала Шарапова в инстаграме.
- 26 февраля Шарапова объявила об уходе из большого спорта. Мария трижды выигрывала турнир в Риме.
- Число заразившихся коронавирусом в Италии достигло 47 тыс. человек.
Шарапова за карьеру заработала 325 млн долларов – больше только у Серены