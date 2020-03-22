Пятая ракека мира Даниил Медведев рассказал о прорыве в топ-10 рейтинга ATP и заявил, что не хочет быть зависимым от чужого мнения.

«Самым сложным периодом был переход от юниоров к профи. Я закончил 13-м в юниорском рейтинге. После игры на «Фьючерсах» быстро понял, насколько трудно будет пробиться из седьмой сотни в третью. Помню, как разговаривал с Сашей Бубликом, играя на «Фьючерсе» в тридцати минутах от того места, где жил во Франции. Я был где-то 700-й ракеткой мира и спросил его: «Как тебе вообще удалось пробиться в топ-300?» Он до сих пор мне это вспоминает и шутит, когда видит меня. Даже когда я попал в топ-100, я знал, что в глубине души не профессионал. Когда был на корте, я отдавался на сто процентов, но за пределами корта не все делал правильно: поздно ложился спать, часами играл в PlayStation и просто не беспокоился о мелочах.

Из топ-70 до топ-5 был прорыв, когда я действительно решил посвятить все внимание теннису. Хотел испытать себя. Знаю – люди говорят, что предела нет, но я хотел проверить себя. Это был важный момент для меня. Помню, как перед тем большим прорывом играл длинный матч и проиграл на следующий день только потому, что не мог двигаться. Если вы поговорите с кем-то из юниоров, они скажут, что у меня была худшая форма из всех, иногда у меня были судороги каждые тридцать минут. Именно последовательность физической подготовки и восстановления каждый день изменили мою игру.

Я сам не всегда знаю, что делать, но моя команда помогает мне. У меня нет хорошего ответа на вопрос, как я прошел путь до профессиональных титулов. На меня всегда влияет, когда люди судят, не думая. Спорить – одно дело, но думать, что только ваше мнение правильное, не имеет смысла. Всегда есть люди, которые говорят, что я не должен был этого делать или говорить, но я говорю все, что захочу. Они спрашивают меня в очередной раз, но мой ответ всегда будет одинаковым: у меня нет кумира, я просто хочу быть собой. Дело не в том, что я в топ-10 – даже если бы я был тысячным в мире и в 22 года закончил карьеру, увидев, что у меня нет потенциала, я все равно думал бы так же. Я просто хочу быть собой.

Есть люди за пределами моего круга, которые говорят, что мне нужно выиграть этот матч или стать лучше, но я играю не для них. Не хотите тренироваться – не тренируйтесь. Если вы счастливы там, где вы есть, не позволяйте никому говорить, что вам нужно быть лучше. Это самый большой стимул для меня. Идея, что я всегда хотел быть независимым от других. Чтобы перестать переживать из-за комментариев других людей, требуется время. Я стараюсь не афишировать жизнь вне корта, а это нелегко. В этом мире вы слышите все, что о вас говорят и думают. У десяти человек будет десять разных мнений. Всегда найдется тот, кто скажет, как нужно поступать, но на самом деле это не так», – цитирует 24-летнего Медведева Behind the racket.

После вынужденной приостановки теннисного сезона из-за пандемии коронавируса Медведев тренируется в Монако.

Все профессиональные турниры отменены до 7 июня, ATP и WTA заморозили рейтинги.

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