Принадлежащий АТР канал Tennis TV провел турнир серии «Мастерс» в Индиан-Уэллс в режиме онлайн. Организаторы составили сетку турнира, а болельщики голосованием выбирали победителя каждого матча.

В результате в игре за титул сошлись первая ракетка мира Новак Джокович и 18-й номер рейтинга Кристиан Гарин. Финал принес сенсацию: чилиец победил серба 6:3, 6:3.

IRL Джокович выиграл все 18 матчей в 2020 году. Это принесло ему титулы АТР Cup, Australian Open и турнира в Дубае.

На АТР Cup-2020 Новак и Кристиан встретились впервые. Тогда победил серб – 6:3, 6:3.

Надаль поддержал перенос «Ролан Гаррос» на осень

Подписывайся на Eurosport.ru в Одноклассниках