Бывшая чехословацкая и американская теннисистка Мартина Навратилова стала гостьей шоу Straight Talk With Gay People («Открытый разговор с веселыми людьми»), где поделилась мыслями о гомосексуальности в профессиональном спорте.

«Спортсмены до сих пор по большей части молчат о своей гомосексуальности, потому что командный спорт сложен. Колин Каперник отказался встать во время гимна – теперь из-за политического жеста он не может выступать в НФЛ. Думаю, они так и гомосексуалам не будут рады. В баскетболе, американском футболе, хоккее все мачо, поэтому все осторожничают и молчат. Спортсменки – другое дело. Многие совершают каминг-ауты даже в командных видах. Не знаю, может, женщины храбрее.

Я была первой спортсменкой, кто совершил каминг-аут, еще выступая. Остальные делали это уже после завершения спортивной карьеры. Я хотела сделать это раньше – у меня самой никогда не было проблем с моей ориентацией. Я понимала, что моя жизнь станет сложнее, но не видела в этом проблемы, тем более, я выступала не в командном виде спорта, где меня мог перестать ставить в команду тренер, или школа, или федерация. Я могла потерять рекламные контракты и спонсоров, но мне было наплевать. Я играла не ради денег.

Мартина НавратиловаGetty Images

Я не совершила каминг-аут раньше, потому что мне могли отказать в гражданстве. Если иммиграционный офицер спрашивал, гомосексуальны ли вы, и вы говорили, что да, вам могли отказать в гражданстве. Но меня не спросили. Если бы спросили, наверное, я сказала бы да и надеялась на лучшее. Думаю, мой иммиграционный интервьюер был фанатом тенниса, поэтому ничего спрашивать не стал. Потому что, если бы он спросил, а я сказала нет, а потом совершила бы каминг-аут, у меня могли отобрать гражданство под каким-нибудь надуманным предлогом», – рассказала Навратилова.

Также 63-летняя Мартина высказалась о чешском законопроекте о легализации однополых браков, который боятся вынести на обсуждение: «Я не знаю точных аргументов его противников, но многие повторяют: «Вы теперь на животных жениться будете? На собаках?» Но, когда я последний раз видела женщину, которую люблю, она не была собакой. Меня пытаются убедить, что кому-то нужно знать, есть ли у моего сексуального партнера пенис. Все сводится именно к этому. Нам надо трахаться так, чтобы кто-то мог спокойно спать? Это безумие».

Навратилова – победительница всех турниров «Большого шлема» (Australian Open – 3 победы, «Ролан Гаррос» – 2, Уимблдон – 9, US Open – 4).

Мартина состоит в браке с советско-российской моделью Юлией Лемиговой.

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