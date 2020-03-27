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Павлюченкова прекратила сотрудничество с французским тренером Сьюмиком
Под его руководством Анастасия дошла до четвертьфинала Australian Open.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прекратила сотрудничество с французским тренером Сэмом Сьюмиком. Об этом сообщает We Love Tennis.
Павлюченкова и Сьюмик проработали вместе чуть более полугода. Под руководством французского специалиста Анастасия дошла до 1/4 финала Australian Open, где уступила Гарбинье Мугурусе. Интересно, что до Павлюченковой Сьюмик тренировал как раз испанку.
- Помимо Павлюченковой и Мугурусы, Сьюмик работал с Верой Звонаревой, Эжени Бушар и Викторией Азаренко.
- С Азаренко Сьюмик выиграл два Australian Open (2012, 2013), с Мугурусой – «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017).
- Павлюченкова – победительница 17 турниров WTA (12 – в одиночном разряде).
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