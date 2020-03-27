Бразильский теннисист нарушил карантин, ему грозит до года тюрьмы

Бразильский теннисист Тиаго Уайлд, заразившийся коронавирусом, обвиняется в нарушении условий карантина.

По информации Globo Esporte, в четверг было начато расследование в отношении 20-летнего теннисиста, который, по версии полиции, покинул свой дом, ожидая результатов теста на коронавирус. Позднее Уайлд в твиттере сообщил, что у него был выявлен COVID-19.

Согласно законодательству, бразильцу может грозить от одного месяца до одного года лишения свободы в дополнении к штрафу. По словам спортсмена, обвинения в его адрес являются ложными, так как он не нарушал условий карантина и соблюдал все необходимые меры безопасности.

В 2020-м Уайлд году выиграл свой первый титул ATP на турнире в Сантьяго.

Бразилец занимает 114-е место в мировом рейтинге.

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