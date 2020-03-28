Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова прокомментировала прекращение сотрудничества с французским тренером Сэмом Сьюмиком.

– Стало ли для вас сюрпризом вчерашнее заявление Сьюмика о завершении работы с вами?

– Нет, не стало. Думаю, Сэму сейчас нужна работа. Он хотел сообщить, что свободен, так как я не сделала этого первой. Думаю, что наоборот, именно для него было неожиданным мое решение прекратить сотрудничество. Вряд ли он был к этому готов.

– А почему вы молчали?

– В WTA мне сказали, что сейчас не время говорить о разрыве с тренером – слишком непростая общая ситуация. Но раз Сэм сам решил об этом объявить, думаю, мне тоже нужно кое-что прояснить. Это мое решение, поэтому ни о какой обиде речи не идет. Наоборот, у меня сейчас появились крылья за спиной.

– Можно ли сказать, что это самый авторитетный специалист, с которым вам доводилось работать?

– Наверное, да, Сэм – авторитетный тренер. Но я не сужу о тренерах по их имени или заслугам. Для меня самое главное – обмен энергией, который возникает между людьми, причем не только в спорте, но и в жизни. Увы, но у многих тренеров огромное эго, и они слишком часто повторяют слово «я». Из-за этого часто возникают проблемы.

Анастасия ПавлюченковаGetty Images

В теннисной команде главный – сам игрок, а все остальные должны ему помогать в достижении целей, прислушиваться. К сожалению, в этом плане не всегда удается достичь взаимопонимания.

– Довольны ли вы в целом сотрудничеством с ним?

– Тут важно учитывать, что до начала работы с Сэмом я проходила сложный этап в карьере. Не знала, что буду делать и куда двигаться. Тренировочный процесс у меня выстроен не был, поэтому казалось, что мне подойдет жесткий тренер, который любит дисциплину.

Дальше пошли хорошие результаты – финал в Москве, четвертьфинал на Australian Open. Мы проделали большую работу, но инициатива закончить наше сотрудничество, как я уже говорила, исходила от меня. Я это сделала сразу после возвращения из Индиан-Уэллс.

– И даже выход в четвертьфинал Australian Open второй год подряд вас не остановил?

– Что-то неладное я почувствовала как раз там, на Australian Open. Мне не нравилась атмосфера в команде, я не могла раскрыться ни на корте, ни за его пределами. Да, в Австралии я показала хороший результат, но не нужно забывать – на корте играет теннисист, а не тренер.

Мне важно максимально наладить отношения с тренером, с командой – это залог успеха, без которого невозможен прогресс. То, что я чувствовала себя не в своей тарелке, меня просто убивало, но решение я все равно принимала долго. А теперь в связи со сложившейся ситуацией пришел момент расставить все точки над «i», – рассказала Павлюченкова в интервью «Коммерсанту».

Помимо Павлюченковой и Мугурусы, Сьюмик работал с Верой Звонаревой, Эжени Бушар и Викторией Азаренко.

Со Сьюмиком Азаренко выиграла два Australian Open (2012, 2013), Мугуруса – «Ролан Гаррос» (2016) и Уимблдон (2017).

Павлюченкова – победительница 17 турниров WTA (12 – в одиночном разряде).

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