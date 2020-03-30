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Турсунов – о бесплатной подписке Pornhub: «Так вот почему все скупали туалетную бумагу»
Шутка года от бывшей 20-й ракетки планеты.
Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов прокомментировал информацию о том, что Pornhub в период пандемии раздаст бесплатный доступ к премиум-видео.
«Так вот почему все скупали туалетную бумагу и антисептик для рук», – поделился неожиданной догадкой в твиттере Дмитрий.
- В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- На 30 марта 14:00 мск в России было выявлено 1837 случаев заражения COVID-19.
- Турсунов завершил карьеру в 2017-м, он тренирует белорусскую теннисистку Арину Соболенко.