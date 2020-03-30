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Турсунов – о бесплатной подписке Pornhub: «Так вот почему все скупали туалетную бумагу»

Турсунов – о бесплатной подписке Pornhub: «Так вот почему все скупали туалетную бумагу»
Eurosport

3 ч. назадОбновлено 2 ч. назад

Шутка года от бывшей 20-й ракетки планеты.

Бывший российский теннисист Дмитрий Турсунов прокомментировал информацию о том, что Pornhub в период пандемии раздаст бесплатный доступ к премиум-видео.

«Так вот почему все скупали туалетную бумагу и антисептик для рук», – поделился неожиданной догадкой в твиттере Дмитрий.

  • В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
  • На 30 марта 14:00 мск в России было выявлено 1837 случаев заражения COVID-19.
  • Турсунов завершил карьеру в 2017-м, он тренирует белорусскую теннисистку Арину Соболенко.
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