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Павлюченкова показала, как правильно охлаждаться после бани
Российская теннисистка поднимает настроение в самоизоляции.
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как проводит время в самоизоляции.
«1 апреля в России. Никаких шуток... Так поднимается настроение», – подписала спортсменка фотографию в инстаграме, на которой она остужается после похода в баню.
- В 2020-м Анастасия дошла до четвертьфинала Australian Open. В марте она рассталась с тренером Сэмом Сьюмиком.
- Уимблдон-2020 отменен. «Ролан Гаррос» перенесен на сентябрь-октябрь.
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