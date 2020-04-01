Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова показала, как проводит время в самоизоляции.

«1 апреля в России. Никаких шуток... Так поднимается настроение», – подписала спортсменка фотографию в инстаграме, на которой она остужается после похода в баню.

В 2020-м Анастасия дошла до четвертьфинала Australian Open. В марте она рассталась с тренером Сэмом Сьюмиком.

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