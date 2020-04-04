Шарапова опубликовала свой номер телефона и предложила подписчикам пообщаться
Ребята, только не переусердствуйте!
Завершившая карьеру российская теннисистка Мария Шарапова предложила подписчикам писать ей смски во время карантина.
Мария, как и все мы, не находит себе места во время глобальной пандемии – бесконечно находясь в четырех стенах, даже самых роскошных, любой человек взвоет от тоски или скуки. Российская спортсменка нашла выход из ситуации: она опубликовала в инстасторис свой телефонный номер и предложила фолловерам пообщаться.
«Расскажите мне, как у вас дела, задавайте мне вопросы или просто напишите «привет». Любые отличные рецепты также приветствуются», – отметила Шарапова.
- Номер, оставленный Марией (310-564-7981), актуален для жителей США и Канады. Пользователям из других стран Шарапова ответить не сможет (по крайней мере, пока – она пообещала сказать, когда будет отвечать вообще всем).
- Шарапова объявила о завершении профессиональной карьеры в конце февраля 2020 года.
Касаткина показала, как не терять форму дома, в рамках проекта #EurosportAtHome