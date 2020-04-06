Обворожительная Калинская порадовала двумя нежными фото в купальнике
Такие фото ну очень нужны на карантине.
Российская теннисистка Анна Калинская поделилась новыми фотографиями в инстаграме.
На фото 21-летняя спортсменка позирует в белом купальнике на городском побережье. «Полегче, жизнь может вывести как вверх, так и вниз», – написала Калинская в подписи к пикче.
- Калинская занимает 112-е место в рейтинге WTA. На Australian Open-2020 теннисистка дошла до четвертого круга.
- Возможно, Анна встречается с австралийским теннисистом Ником Кирьосом – спортсмены не заявляли об этом официально, но на это указывают некоторые факты.
Кажется, Калинская и Кирьос снова вместе – Анна выложила фото совместного похода на «Лейкерс»