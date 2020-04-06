Российская теннисистка Анна Калинская поделилась новыми фотографиями в инстаграме.

На фото 21-летняя спортсменка позирует в белом купальнике на городском побережье. «Полегче, жизнь может вывести как вверх, так и вниз», – написала Калинская в подписи к пикче.

Калинская занимает 112-е место в рейтинге WTA. На Australian Open-2020 теннисистка дошла до четвертого круга.

Возможно, Анна встречается с австралийским теннисистом Ником Кирьосом – спортсмены не заявляли об этом официально, но на это указывают некоторые факты.

Кажется, Калинская и Кирьос снова вместе – Анна выложила фото совместного похода на «Лейкерс»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке