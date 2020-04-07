Признавшаяся в ненависти к Шараповой американская теннисистка засветила ягодицы на фото

Бывшая американская теннисистка Эшли Харклроуд, жестко критиковавшая Марию Шарапову, выложила фото без одежды.

34-летняя спортсменка повернулась к камере спиной и подписала публикацию: «Коплю деньги на одежду». Оценить отличную форму Эшли можно здесь.

Харклроуд никогда не поднималась выше 39-го места рейтинге WTA. За карьеру она выиграла 13 турниров ITF.

Американка признавалась, что ненавидит российскую теннисистку Марию Шарапову – критиковала ее за употребление мельдония, чересчур громкие крики на корте и даже высокий рост (188 см).

Эшли ни разу не обыграла Марию на корте.

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