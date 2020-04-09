Австралийский теннисист Ник Кирьос объявил о готовности помочь нуждающимся и начал развозить продукты для жителей Канберры.

«Если кто-то не работает, не получает зарплату или просто испытывает трудности. Пожалуйста, не ложитесь спать голодными. Не бойтесь и не стесняйтесь мне написать. Я очень рад поделиться тем, что у меня есть. Даже если это просто пачка лапши, хлеб или молоко. Я оставлю их у вашего порога без лишних вопросов. Присоединяйтесь», – написал 24-летний Кирьос.

Через день он сделал заявление в инстаграм-сториз, сказав, что скоро начнет развозить продукты.

«Сегодня мы с моим лучшим другом Даниэлом сходили в супермаркет, чтобы купить как можно больше продуктов. Сейчас сложные времена. Я получаю ваши сообщения, стараюсь как можно скорее все прочитать и помочь, чем могу.

Сейчас я в Канберре и мало что могу сделать для людей, которые пишут из-за рубежа. Невероятно грустно, что людям приходится столкнуться с такими проблемами, но я продолжу помогать всем, чем смогу. Пока это будет еда только для тех, кто находится в Канберре. Будьте сильными, а я сделаю все, что в моих силах», – сказал теннисист.

Кирьос занимает 40-е место в рейтинге ATP, который был заморожен из-за пандемии коронавируса.

Спортсмен прославился множеством скандальных выходок. В сентябре он был оштрафован на 25 тысяч долларов и условно отстранен от участия в соревнованиях под эгидой ATP на 16 недель.

Кажется, Калинская и Кирьос снова вместе – Анна выложила фото совместного похода на «Лейкерс»

Подписывайся на Eurosport.ru в фейсбуке